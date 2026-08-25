Meerut: एडीजी, डीआईजी ने किया पैदल मार्च, फूल वर्षा से हुआ स्वागत

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मेरठ। बारावफात और रक्षाबंधन के मद्देनजर एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, डीएम डा. वीके सिंह, एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने शहर में पैदल मार्च किया। अधिकारी पुलिस बल के साथ इंदिरा चौक, हापुड़ अड्डा, जली कोठी, रेलवे रोड से घंटाघर तक और प्रमुख बाजारों एवं महत्वपूर्ण स्थानों व मार्गों पर पैदल गश्त की गई। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों पर चेकिंग भी पुलिस ने की। इसके अलावा एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले और एसपी देहात अभिजीत कुमार ने भी अपने-अपने क्षेत्राें में सीओ के साथ पैदल मार्च किया।

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