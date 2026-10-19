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A massive surge of devotees gathered for the 'Mata ki Chowki' at the revered Siddhapith Gol Mandir, where grand tableaux became the center of attraction.
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Meerut: सिद्धपीठ गोल मंदिर में माता की चौकी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, भव्य झांकियां बनीं आकर्षण का केन्द्र
मेरठ। जय देवी नगर स्थित सिद्धपीठ गोल मंदिर में माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालू पहुंचे और देवी मां का आशीर्वाद लिया। पहले दुर्गा माता की भव्य आरती हुई, जिसके बाद माता की चौकी हुई। कार्यक्रम के दौरान "माता की चौकी भोला निराला एंड पार्टी" द्वारा एक से बढ़कर एक सुंदर भजन प्रस्तुतियां और भव्य झांकियां प्रस्तुत की गईं। इस अवसर पर गोल मंदिर के ट्रस्टी मेजर राजीव कुमार गौड़, मनीषा गौड़, एडवोकेट आशुतोष कौशिक (एडवोकेट), अधिवक्ता श्वेताश्व अग्रवाल, कारोबारी सुमित शर्मा, योगेश कुमार शर्मा, राज सिंह, अमित, मनोज शर्मा, नरेंद्र चौहान, अन्य श्रद्धालु विशाल अग्रवाल, प्रशांत राणा, नरेश शर्मा, डॉ. प्रमोद, मृदुल चौधरी, आशीष चौरसिया, प्रमोद दुबे, देश, जतिन, रजत सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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