{"_id":"6a8ee7161f055c4aa8035e41","slug":"video-woman-admitted-to-district-women-hospital-for-delivery-dies-family-creates-ruckus-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"महिला जिला अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती प्रसूता की मौत, परिजनों का हंगामा; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महिला जिला अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती एक प्रसूता की मौत बुधवार को हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में मृतका के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने महिला डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।वहीं इस मामले में शहर कोतवाली में तहरीर दी, जबकि इस मामले में सीएमएस द्वारा इसकी जांच करने के लिए एक टीम गठित करने की बात कही गई।

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