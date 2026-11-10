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मऊ: नीले ड्रम हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाने वाले मेरठ के जिला जज अरविंद मिश्र का पैतृक गांव में सम्मान

किशन चौबे

Updated Tue, 10 Nov 2026 10:18 PM IST Updated Tue, 10 Nov 2026 10:18 PM IST







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मेरठ के जिला जज अरविंद मिश्र के पैतृक गांव डुमरी पहुंचने पर नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नीले ड्रम हत्याकांड में दोषियों को फांसी की सजा सुनाने के बाद पहली बार गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। ... और पढ़ें

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