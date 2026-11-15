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Mau News: वेदांत क्रिकेट क्लब ने 86 रनों से प्रतीक क्रिकेट एकेडमी को हराया, दिव्यांश और रुद्र चमके

Sun, 15 Nov 2026 01:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:13 AM IST
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Vedant Cricket Club defeated Prateek Cricket Academy by 86 runs; Divyansh and Rudra shone.
मऊ। नगर के सहादतपुरा स्थित मैदान पर शनिवार को रोमांचक क्रिकेट मुकाबले में वेदांत क्रिकेट क्लब ने प्रदर्शन के दम पर प्रतीक क्रिकेट एकेडमी को 86 रनों के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी है। टीम की इस शानदार जीत में बल्लेबाज दिव्यांश के बेहतरीन अर्धशतक और गेंदबाज रुद्र की गेंदबाजी की अहम भूमिका रही।
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेदांत क्रिकेट क्लब ने सधी हुई शुरुआत की। टीम ने 29.3 ओवरों में सभी विकेट खोकर 217 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। वेदांत की तरफ से दिव्यांश ने मैदान के चारों ओर शानदार स्ट्रोक खेले। उन्होंने महज 49 गेंदों का सामना करते हुए 10 शानदार चौकों की मदद से 59 रनों की धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली। इसके अलावा सौरभ चौहान ने 27 रन और विकेटकीपर बल्लेबाज अंकित प्रजापति ने तेजतर्रार अंदाज में 22 रनों का उपयोगी योगदान दिया। प्रतीक क्रिकेट एकेडमी की ओर से गेंदबाजी में सचिन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके, जबकि शुभम कुमार ने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी प्रतीक क्रिकेट एकेडमी की पारी 22.2 ओवरों में महज 131 रनों पर ही ढेर हो गई। रुद्र ने बेहद घातक गेंदबाजी करते हुए अपने 4.2 ओवरों के कोटे में सिर्फ 13 रन खर्च कर 4 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। उनका साथ देते हुए आयुष सिंह और आदित्य सिंह ने 3-3 शानदार विकेट झटके, जबकि कुशाग्र को 2 और अंकित प्रजापति को 1 सफलता मिली। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 59 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने वाले दिव्यांश को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया।
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