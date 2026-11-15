Mau News: तहसील क्षेत्र में सुबह से ही खेतों में जलाए जा रहे फसल अवशेष

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शासन की तरफ से कृषि विभाग और लेखपालों को गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने, बैठकें करने और फसल अवशेष प्रबंधन के उपाय बताने के निर्देश दिए हैं। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि न तो गांवों में बैठकें हो रही हैं, न ही पराली न जलाने को लेकर कोई प्रभावी उपाय बताया जा रहा है। मुहम्मदाबाद गोहना से लेकर रानीपुर, खुरहट, शमशाबाद, याकूबपुर, करहां, लग्गूपुर, घरौहिया मोड़, मड़ैया, चिरैयाकोट और सरसेना सहित कई इलाकों में पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं।इस बाबत उपजिलाधिकारी अर्चना अग्निहोत्री का कहना है कि जिन क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां के संबंधित लेखपालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। संवाद