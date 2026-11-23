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मऊ जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के बड़हल पुलिया के पास से रविवार की रात 3:25 बजे पुलिस ने मुरादाबाद जनपद निवासी शाने आलम, शाहिल, मोहम्मद नाजिम और नवी जान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी ने बताया कि ये सभी एक गिरोह बनाकर शादी विवाह और त्योहारों की भीड़ में गैर जनपदों में घूमकर राहगीरों के बैग से आभूषण व नकदी चोरी करने और बैग छिनैती की घटनाओं को अंजाम देते हैं।

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