कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वर-वधू के परिजन और रिश्तेदार पहुंचे थे। इसके बावजूद लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। नतीजतन बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को खड़े होकर कार्यक्रम देखना पड़ा। परिजनों का कहना था कि इतने बड़े आयोजन में आने वाले लोगों की संख्या का पहले से अनुमान लगाकर बैठने, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए थी।एक तरफ शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सैकड़ों गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह कराकर उन्हें आर्थिक संबल देने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी तरफ आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवालों ने कार्यक्रम की तैयारियों और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए।