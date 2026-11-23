{"_id":"6b0427a979b1c3507f0d38e3","slug":"video-mau-306-couples-tied-the-knot-at-a-mass-wedding-ceremony-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"सामूहिक विवाह समारोह में 306 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ, व्यवस्था पर उठे सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मऊ जिले के बापू इंटर कॉलेज कोपागंज में सोमवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 302 हिंदू जोड़ों और चार मुस्लिम जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय दांपत्य जीवन की कामना की। हालांकि, एक ओर जहां 306 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधकर नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर आयोजन में अव्यवस्थाओं को लेकर परिजनों में नाराजगी देखने को मिली।

... और पढ़ें