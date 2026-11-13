Mau News: भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा के तीन उपाध्यक्ष हिस्ट्रीशीटर

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कोतवाली में लगे बोर्ड के अनुसार, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष योगेश चौहान निवासी भीरा का नाम क्रम संख्या 66 पर दर्ज है। उनके नाम के आगे नदवासराय चौकी क्षेत्र का 88ए अंकित है। पिछड़ा वर्ग में ही जिला उपाध्यक्ष बने रविंद्र यादव निवासी रसूलपुर का नाम क्रम संख्या 75 पर दर्ज है, जिसके आगे 102ए लिखा है। अनुसूचित जाति मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार उर्फ मुलायम निवासी हल्का नंबर दो का नाम क्रम संख्या 58 पर दर्ज है, जिसके आगे 228ए अंकित है। कोतवाल रविंद्र नाथ राय का कहना है कि तीनों घोसी कोतवाली के हिस्ट्रीशीटर हैं। योगेश चौहान के तीन मामले और विजय कुमार के खिलाफ सात मामले दर्ज हैं। ये मामले मारपीट आदि से जुड़े हैं।पदाधिकारियों ने माना है दर्ज हैं केसपिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष योगेश चौहान का कहना है कि 2019 में गांव में एक विवाद के बाद मामला दर्ज हुआ था लेकिन बाद में उस मामले में समझौता हो गया है। समझौते की नकल जमा न करने के कारण थाने में मेरा नाम अंकित है।अनुसूचित जाति मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष बनाए गए विजय कुमार उर्फ मुलायम का कहना है कि मेरे ऊपर प्राथमिकी दर्ज थी। इस मामले में सुलह हो चुकी है, हिस्ट्रीशीट से नाम अभी नहीं हटा है। रविंद्र यादव से खबर लिखे जाने तक संपर्क नहीं हो पाया था।बनाए गए पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। इस संबंध में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष से जानकारी ली जाएगी। - रामाश्रय मौर्या जिलाध्यक्ष, भाजपा।मंडल अध्यक्ष की ओर से उक्त लोगों के नाम दिए गए थे। इस संबंध में अब जानकारी ली जाएगी। पहले प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी नहीं थी। -अनिल चौहान, जिलाध्यक्ष भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मऊ।घोसी कोतवाली के रिकार्ड के अनुसार तीनों के नाम हिस्ट्रीशीटर की सूची में हैं। हिस्ट्रीशीटर पुलिस की एक निगरानी सूची होती है। इनकी गतिविधियों पर नजर रखने की आवश्यकता होती है। पुलिस का काम सूची के आधार पर निगरानी करना है। - सर्वेश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मऊ।