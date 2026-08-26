{"_id":"6a8ef3864ee9862a4f010237","slug":"video-devara-residents-face-double-whammy-havoc-wreaked-saryu-river-and-apathy-authorities-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"सरयू की विभीषिका के साथ जिम्मेदारों की उदासीनता की दोहरी मार झेल रहे देवारावासी, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सरयू नदी का जलस्तर बीते 48 घंटे से लगातार घट रहा है। पिछले 24 घंटे में 15 सेंटीमीटर की कमी के बाद भी नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने के दौरान देवारांचल के हाता और नई बस्ती समेत कई गांवों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया था। अब पानी घटने के साथ ही ग्रामीणों के सामने जलभराव, गंदगी और जलनिकासी की समस्या खड़ी हो गई है। देवारांचल के हाता, जलरहवा और बिंदटोलिया गांवों की पड़ताल में सरकारी स्वच्छता व्यवस्था के दावों की हकीकत सामने आई। ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ के बाद संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए सफाईकर्मियों की तैनाती केवल कागजों तक सीमित है। वहीं, जिम्मेदार अधिकारी गांवों में 100 प्रतिशत सफाई का दावा कर रहे हैं। हालांकि, मौके के फोटो और वीडियो दिखाने की बात पर बीडीओ ने भी एक ही ग्राम पंचायत में कई पुरवे और सिर्फ एक सफाईकर्मी की तैनाती के कारण कुछ जगह कमियां होने की बात स्वीकार की।

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