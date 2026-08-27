Mau News: 14 साल से ‘प्रस्ताव’ में अटका स्कूल, पढ़ाई 3 किमी दूर

नतीजा यह है कि श्रीरामपुर पुरवा स्थित प्राथमिक विद्यालय के करीब 55 बच्चों को पढ़ाई के लिए तीन किलोमीटर दूर भठिया स्थित प्राथमिक विद्यालय जाना पड़ रहा है। बरसात और सरयू में बाढ़ के दौरान बच्चों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अभिभावकों की शिकायतें और वर्षों के आश्वासन के बावजूद भवन निर्माण की प्रक्रिया अब भी प्रस्ताव से आगे नहीं बढ़ सकी है। फतहपुर मंडाव ब्लॉक क्षेत्र के लोकया गांव के श्रीरामपुर पुरवा स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन की एक दीवार पोखरी में समा गई थी।इसके बाद विभाग ने वर्ष 2012 में भवन को जर्जर घोषित कर दिया। आनन-फानन में विद्यालय को श्रीरामपुर पुरवा से करीब तीन किलोमीटर दूर भठिया स्थित प्राथमिक विद्यालय से संबद्ध कर दिया गया।