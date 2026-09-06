VIDEO: जन्माष्टमी के बाद मथुरा से लाैट रहे यात्री, स्टेशन पर भीड़; कंट्रोल रूम से नजर रख रहे अधिकारी

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मथुरा में जन्माष्टमी पर देशभर से आए भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब जन्माष्टमी और नंदोत्सव का उत्सव खत्म होते ही श्रद्धालुओं का रेला अब वापस जाने लगा है। श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर रेलवे ने भारी भरकम व्यवस्थाओं और कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। आगरा रेल मंडल से आए मेला अधिकारी व मंडल वाणिज्य प्रबंधक वीरेंद्र सिंह स्टेशन पर बने सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठकर पूरे स्टेशन की निगरानी करने में जुटे हुए हैं। बतौर मेला अधिकारी सीसीटीवी कैमरे के जरिए विभिन्न प्लेटफार्म की निगरानी कर रहे थे तभी एक महिला यात्री अचानक रेलवे ट्रैक पर उतर गई। उन्होंने आरपीएफ को मौके पर भेज कर ट्रैक से हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने वाणिज्य विभाग और आरपीएफ के कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में आरपीएफ जीआरपी और रेलवे स्टाफ को लगाया गया है।

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