{"_id":"6b0b2035f05d6f90d1020c93","slug":"video-the-construction-of-a-cc-cement-concrete-road-in-bank-colony-will-make-commuting-easier-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बैंक कॉलोनी में सीसी सड़क बनने से आसान होगा आवागमन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: बैंक कॉलोनी में सीसी सड़क बनने से आसान होगा आवागमन
नगर पालिका चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल ने कहा कि बैंक कॉलोनी में जल्द ही लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। सीसी सड़क का निर्माण पूरा होने के बाद स्थानीय निवासियों को आवागमन में सहूलियत होगी। सड़क की स्थिति बेहतर होने से लोगों को आने-जाने में होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। शनिवार को चेयरमैन ने सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शुभारम्भ करने के बाद कहा कि नगर का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। विकास कार्यों के मामले में किसी भी वार्ड के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। विष्णु सैनी सभासद विष्णु सैनी, धर्मेंद्र सैनी, लक्ष्मीनारायण चंदेल, दिनेश सैनी, भगवत प्रसाद, गोपाल शर्मा, चर्तुभुज शर्मा, गिर्राज शरण, कुक्की पालीवाल, रूपक, लोकेश, राजेश चौधरी आदि थे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।