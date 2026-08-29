VIDEO: मिशन सेफ फ्यूचर के तहत होगी स्कूली वाहनों की जांच, छुट्टी वाले दिन भी खुलेगा एआरटीओ कार्यालय

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मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 अभियान के तहत स्कूली वाहनों की शत-प्रतिशत फिटनेस, परमिट और सुरक्षा मानकों की जांच सुनिश्चित की जा रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने कार्यालय आदेश जारी कर 30 अगस्त 2026 (रविवार) को साप्ताहिक अवकाश के दिन भी दफ्तर खोलने का निर्णय लिया है। एआरटीओ (प्रशासन) नीतू सिंह के अनुसार रविवार को कार्यालय आम दिनों की तरह खुला रहेगा। संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) एवं संबंधित पटल सहायकों को दफ्तर में उपस्थित रहकर स्कूली वाहनों की फिटनेस से जुड़े आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

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