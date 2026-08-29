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'आमदनी का हिस्सा नहीं दिया तो हत्या कर देंगे': भजन गायक महामंडलेश्वर को जान से मारने की धमकी, जांच शुरू

Sat, 29 Aug 2026 08:33 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 29 Aug 2026 08:33 PM IST
सार

महामंडलेश्वर ने दी तहरीर में यह भी बताया कि आरोपी पंजाब से वृंदावन में नशे का भी कारोबार कर रहा है। पुलिस आरोपों की जांच में जुटी है। मामले में धमकीभरा ऑडियो वायरल हो रहा है।

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Death threat to Mahamandaleshwar and bhajan singer Kunjbihari Das
भजन गायक व महामंडलेश्वर कुंजबिहारी दास। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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वृंदावन के चामुंडा कालोनी स्थित रंगीली कुंज निवासी मशहूर भजन गायक को वाट्सएप कॉल कर एक नामजद व्यक्ति ने जाने से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने घटना की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। धमकीभरा ऑडियो वायरल हो रहा है।
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महामंडलेश्वर कुंजबिहारी दास ने कोतवाली पुलिस से की शिकायत में बताया कि वह महामंडलेश्वर होने के साथ भजन गायक भी हैं। बृहस्पतिवार रात 9:30 बजे मूलरूप से लुधियाना, हाल निवासी बिरला मंदिर के समीप एक कालोनी निवासी एक व्यक्ति ने वाट्सएप कॉल कर उन्हें गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी है। कॉल से भयभीत महामंडलेश्वर ने 112 पर काॅल कर पुलिस को सूचित किया।
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पीड़ित ने बताया कि आरोपी दो माह पहले उनके घर पर आया था। तब उसने धमकाते हुए कहा था कि भजन गायन का कार्य करना है तो उसमें से कुछ आमदनी का हिस्सा उन्हें भी देना होगा, नहीं तो हत्या कर दी जाएगी। महामंडलेश्वर ने दी तहरीर में यह भी बताया कि आरोपी पंजाब से वृंदावन में नशे का भी कारोबार कर रहा है।
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सीओ सदर वरुण मिश्रा ने बताया कि महामंडलेश्वर और आरोपी पहले एकसाथ भजन गायकी का कार्य करते थे। कुछ पैसे को लेकर दोनों के बीच विवाद है। इस मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
 
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