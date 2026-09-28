फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Riya and Gunjan triumphed in painting competition

VIDEO: चित्रकला प्रतियोगिता में रिया और गुंजन ने मारी बाजी, मेरे सपनों का भारत पर उकेरे रंग

Mon, 28 Sep 2026 08:07 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:07 PM IST
Riya and Gunjan triumphed in painting competition
मथुरा में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता मेरे सपनों का भारत में परिषदीय विद्यालय वर्ग से यूपीएस जटपुरा (नौहझील) की कक्षा छह की छात्रा रिया और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) वर्ग से केजीबीवी छाता की कक्षा आठ की छात्रा गुंजन ने प्रथम स्थान प्राप्त कर बाजी मारी। निर्णायक मंडल में सीडीओ डॉ. पूजा गुप्ता और डीडीओ गरिमा खरे की ओर से घोषित परिणामों में परिषदीय वर्ग में यूपीएस झींगा (गोवर्धन) की कल्पना (कक्षा सात) द्वितीय, पसोली (चौमुहां) के जतिन (कक्षा आठ) तृतीय, लक्ष्मी नगर की खुशी चतुर्थ व औरंगाबाद की इशिका पंचम स्थान पर रहीं। वहीं, केजीबीवी वर्ग में केजीबीवी मथुरा की वर्षा (कक्षा नाै) द्वितीय तथा केजीबीवी फरह की साक्षी (कक्षा नाै) तृतीय रहीं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी आठ विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। ब्लॉक स्तर से चयनित इन मेधावियों ने चित्रों के माध्यम से देश के प्रति अपने सपनों व विचारों को अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम में बलदेव विधायक पूरन प्रकाश, राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा, बीएसए रतन कीर्ति, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, एसएरजी, एआरपी, शिक्षक व अभिभावक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

बिलासपुर: प्रशासन को बताने के बाद भी नहीं हुई सड़क की मरम्मत, ग्रामीणों ने खुद संभाला शहीद शंकर मार्ग का जिम्मा

villagers repair shaheed shankar marg bilaspur after administration complaint
Bilaspur
28 Sep 2026

मंडी: धर्मपुर की सात पंचायतों के प्रतिनिधियों का चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, बैठकों और ग्राम सभा के संचालन की मिली जानकारी

dharampur mandi four day training camp seven panchayats representatives
Mandi
28 Sep 2026

बाल मेले की विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों की सोच और तकनीक ने जीता दिल

Children's ingenuity and technology won hearts at the children's fair science exhibition.
Gorakhpur
28 Sep 2026

सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, गांव में हलचल बढ़ी

Saryu water level rises above danger mark; stir in the village.
Basti
28 Sep 2026

सीएम को हाथों सम्मानित होंगे बच्चो, बच्चों में उत्साह

Children to be felicitated by the CM; excitement among the children.
Gorakhpur
28 Sep 2026
विज्ञापन

सीएम करेंगे विजेताओं को सम्मानित, आयोजन में कला व संस्कृति की झलक भी दिखेगी

The CM will honor the winners, and the event will also showcase glimpses of art and culture.
Gorakhpur
28 Sep 2026

Video: गांव के बाहर सड़क पर बाढ़ का पानी देखकर लौट गया डीएम का काफिला, किसानों में नाराजगी

Video: गांव के बाहर सड़क पर बाढ़ का पानी देखकर लौट गया डीएम का काफिला, किसानों में नाराजगी
Lucknow
28 Sep 2026
विज्ञापन

जैतो के पास हादसे में दो युवकों की माैत

Two youths died in an accident near Jaito.
Chandigarh-Punjab
28 Sep 2026

सहारनपुर: कलक्ट्रेट परिसर से स्विफ्ट कार चोरी, युवक ने बिना हड़बड़ी के खोला दरवाजा और लेकर हुआ फरार

Swift Car Stolen from Saharanpur Collectorate Premises, Theft Caught on CCTV
Saharanpur
28 Sep 2026

स्वर्ण मंदिर पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर

US Ambassador to India Sergio Gor arrived in Amritsar on Monday and paid his respects at Sri Darbar Sahib.
Amritsar
28 Sep 2026

एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर दी पुष्पांजलि

The Anti-Terrorist Front paid floral tributes on the birth anniversary of Shaheed Bhagat Singh.
Amritsar
28 Sep 2026

चंडीगढ़ हेड कांस्टेबल हत्याकांड में 7 सवाल: प्रेम विवाह को मंजूरी के बाद पिता की हत्या क्यों?

चंडीगढ़ हेड कांस्टेबल हत्याकांड में 7 सवाल: प्रेम विवाह को मंजूरी के बाद पिता की हत्या क्यों?
Chandigarh-Punjab
28 Sep 2026

लाजपत नगर युवराज हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आरोपी युवती को यूपी पुलिस के सिपाही ने उपलब्ध कराए थे हथियार

Investigation into Yuvraj murder case reveals: UP Police constable had provided weapons to the accused woman
Delhi
28 Sep 2026

Video: लखनऊ के एसए अपार्टमेंट में अचानक मची अफरातफरी, 400-500 लोगों को निकाला गया

Video: लखनऊ के एसए अपार्टमेंट में अचानक मची अफरातफरी, 400-500 लोगों को निकाला गया
Lucknow
28 Sep 2026

पीलीभीत: पूरनपुर-खुटार हाईवे पर डंपर और कार की भिड़ंत, तीन की मौत

three dead as Dumper and car collide on Puranpur-Khutar highway
Pilibhit
28 Sep 2026

सोमवार को शिमला में झमाझम बारिश, सितंबर में ही दिसंबर जैसी ठंड का अहसास; जैकेट-स्वेटर निकले बाहर

shimla heavy rain september cold weather himachal pradesh
Shimla
28 Sep 2026

फिरोजपुर के हुसैनीवाला शहीदी स्मारक पर बच्चों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Children paid tribute to the martyrs at the Hussainiwala Martyrs' Memorial in Ferozepur.
Chandigarh-Punjab
28 Sep 2026

हाथरस जिला अस्पताल में डीएम का औचक निरीक्षण

हाथरस जिला अस्पताल में डीएम का औचक निरीक्षण
Hathras
28 Sep 2026

हमीरपुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका; इस्तीफे की मांग

hamirpur congress protest knowledge kumar effigy burnt election process
Hamirpur (Himachal)
28 Sep 2026

सिरमौर: नाहन में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका; मुख्य चुनाव आयुक्त के निलंबन की मांग

nahan congress protest gyanesh kumar effigy burnt vote theft allegations
Sirmour
28 Sep 2026

रायबरेली में मीना मंच ने रंगोली से दिखाईं सरकारी योजनाएं

रायबरेली में मीना मंच ने रंगोली से दिखाईं सरकारी योजनाएं
Raebareli
28 Sep 2026

अमृतसर में कांग्रेसी लीडरशिप ने दिखाई एकजुटता, एक साथ श्री हरिमंदिर साहिब में टेका माथा

Congress leadership displays unity in Amritsar; pays obeisance together at Sri Harmandir Sahib.
Amritsar
28 Sep 2026

अयोध्या के रुदौली क्षेत्र में नवरात्रि, दीपावली को लेकर पुलिस अलर्ट, अराजकतत्वों पर नजर

अयोध्या के रुदौली क्षेत्र में नवरात्रि, दीपावली को लेकर पुलिस अलर्ट, अराजकतत्वों पर नजर
Ayodhya
28 Sep 2026

बाराबंकी में जिला अस्पताल में पर्चा से जांच तक लंबी कतार, जमीन पर लेटे दिखे गंभीर रोगी

बाराबंकी में जिला अस्पताल में पर्चा से जांच तक लंबी कतार, जमीन पर लेटे दिखे गंभीर रोगी
Barabanki
28 Sep 2026

गोंडा में जिला कारागार में निरुद्ध बंदी की मौत, घरवालों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन

गोंडा में जिला कारागार में निरुद्ध बंदी की मौत, घरवालों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन
Gonda
28 Sep 2026

बुआ ने किडनैप किया चार माह का बच्चा, लुधियाना पुलिस ने पांच घंटे में ढूंढ निकाला

Paternal aunt kidnapped four-month-old baby; Ludhiana Police found him within five hours.
Ludhiana
28 Sep 2026

रायबरेली में सपा के चुनावी होमवर्क की ताकत का सियासत में दिखेगा प्रभाव!

रायबरेली में सपा के चुनावी होमवर्क की ताकत का सियासत में दिखेगा प्रभाव!
Raebareli
28 Sep 2026

सहारनपुर: ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाए, चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पदाधिकारियों का प्रदर्शन

Congress Workers Protest Against Election Commission in Saharanpur, Raise ‘Vote Chor, Gaddi Chhod’ Slogans
Saharanpur
28 Sep 2026

कुशीनगर एपी बंधा हादसा, जेसीबी से मरम्मत शुरू

Kushinagar AP embankment accident: Repair work using JCB begins.
Kushinagar
28 Sep 2026

एसआरएन में रेडियोलॉजिस्ट ने ठप किया कामकाज, एमआरआई न होने से परेशान हुए मरीज

एसआरएन में रेडियोलॉजिस्ट ने ठप किया कामकाज, एमआरआई न होने से परेशान हुए मरीज
Prayagraj
28 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed