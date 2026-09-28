{"_id":"6ab9e17e0c27cabcb50d3162","slug":"mathura-wanted-accused-mustaq-arrested-after-police-encounter-injured-in-leg-2026-09-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मथुरा: पुलिस मुठभेड़ में वांछित मुस्ताक गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल; तमंचा-कारतूस और बुलट बाइक बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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मथुरा के थाना गोवर्धन पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बीती देर शाम को पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान मुखराई निवासी अभियुक्त मुस्ताक गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, वांछित अभियुक्त की तलाश में थाना गोवर्धन पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम चेकिंग एवं तलाश अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम का अभियुक्त से सामना हो गया। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त ने टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान गोली लगने से मुस्ताक घायल हो गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 2750 रुपये नकद, एक तमंचा, तीन खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त बुलट मोटरसाइकिल बरामद की गई।





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