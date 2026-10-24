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VIDEO: मुस्कान और रविता को फांसी देने के लिए जल्लाद बनने को तैयार मीरा राठौर
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: पंकज जैन
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:35 PM IST
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मथुरा। अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने मेरठ के चर्चित हत्या मामलों में सजा सुनाई गई मुस्कान और रविता को फांसी देने के लिए जल्लाद बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने शनिवार को जिलाधिकारी मथुरा को प्रार्थना पत्र देकर इसकी अनुमति मांगी। मीरा राठौर ने कहा कि प्रशासन आदेश देता है तो वह यह कार्य निशुल्क करेंगी। उन्होंने दोनों महिलाओं को फांसी से पहले गंगाजल से शुद्ध करने की बात भी कही। इस दौरान सौरभ शर्मा, आयुष तोमर, अवतार सिंह गिल, नीतू ठाकुर, सागर चौहान और संजय जाट मौजूद रहे।
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