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वृंदावन मार्ग पर दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली ने साइकिल सवार वृद्ध को कुचला, मौके पर मौत; शिनाख्त तक न हुई

Sat, 24 Oct 2026 01:14 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 24 Oct 2026 01:14 PM IST
सार

मथुरा के मांट कस्बे में वृंदावन मार्ग पर धर्मकांटे के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से साइकिल सवार साधु वेशधारी वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
 

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Elderly Cyclist Killed by Tractor-Trolley on Vrindavan Road in Mathura
वृंदावन मार्ग पर दर्दनाक हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मथुरा के कस्बा मांट में वृंदावन मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने साइकिल सवार साधु वेशधारी वृद्ध को कुचल दिया। हादसे में साधु वेशधारी वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।
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शनिवार को वृंदावन मार्ग पर धर्मकांटे के समीप वृंदावन की ओर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली की सामने से आ रहे साइकिल सवार वृद्ध से टक्कर हो गई। ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई।
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हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मांट थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार ने बताया कि मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। हादसे में शामिल ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। फरार चालक की जानकारी जुटाई जा रही है।
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