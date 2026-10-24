फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Muskan and Ravita Death Penalty Cases: Meera Rathore Offers to Be Executioner

यूपी: मुस्कान और रविता को फांसी देने के लिए जल्लाद बनेंगी मीरा राठौर? DM को सौंपा प्रार्थना पत्र

Sat, 24 Oct 2026 01:35 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 24 Oct 2026 01:35 PM IST
सार

मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला, जबकि पति की हत्या को सांप के डसने से हुई मौत दिखाने के मामले में रविता और अमरदीप को मृत्युदंड सुनाया गया है। इन मामलों के बीच मीरा राठौर ने दोषी महिलाओं को फांसी देने के लिए जल्लाद बनने की इच्छा जाहिर की है। 
 

विज्ञापन
Muskan and Ravita Death Penalty Cases: Meera Rathore Offers to Be Executioner
रविता, मुस्कान और मीरा राठौर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मेरठ के चर्चित "नीले ड्रम हत्याकांड" की दोषी मुस्कान रस्तोगी और अपने पति की हत्या को सांप के डसने का रूप देने के मामले में दोषी रविता को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद दोनों मामले एक बार फिर चर्चा में हैं। इन जघन्य अपराधों के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने दोनों महिलाओं को फांसी देने की इच्छा जताई है। उन्होंने मथुरा के जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर जल्लाद की जिम्मेदारी निभाने की अनुमति मांगी है। मीरा राठौर का कहना है कि यदि प्रशासन आदेश देता है, तो वह यह कार्य निशुल्क करेंगी और फांसी से पहले दोनों महिलाओं को गंगाजल से शुद्ध करने की बात भी कही है।
विज्ञापन




मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सौरभ राजपूत की हत्या के मामले ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके साथी साहिल शुक्ला को इस मामले में दोषी ठहराया गया। अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 को दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इस मामले में सौरभ के शव को नीले ड्रम में छिपाने की घटना सामने आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश था।
विज्ञापन


दूसरे चर्चित मामले में रविता और उसके साथी अमरदीप को पति अमित कश्यप की हत्या का दोषी ठहराया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हत्या के बाद घटना को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की गई थी। हालांकि, जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या का मामला स्पष्ट रूप से सामने आया। अदालत ने अक्टूबर 2026 में दोनों को मृत्युदंड सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन



दोनों महिलाओं को फांसी की सजा दिए जाने की मांग के बीच, मीरा राठौर ने स्वयं जल्लाद बनने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने मथुरा के जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अनुमति मांगी और कहा कि प्रशासन की ओर से जिम्मेदारी मिलने पर वह निशुल्क फांसी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फांसी से पहले गंगाजल से शुद्धिकरण करने की बात भी कही थी, जो इस मामले में जनभावनाओं को दर्शाता है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed