यूपी: मथुरा-राया रेलखंड पर मालगाड़ी का इंजन फेल, डेढ़ घंटे तक थमी ट्रेनों की रफ्तार

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इंजन फेल होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 55331 कासगंज-अछनेरा पैसेंजर ट्रेन सोनई रेलवे स्टेशन पर करीब एक घंटा 25 मिनट तक और कासगंज-भरतपुर पैसेंजर ट्रेन संख्या 55338 मथुरा छावनी स्टेशन पर करीब 50 मिनट तक खड़ी रही। अचानक ट्रेनों के रुकने से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई।रेलवे की ओर से राया से दूसरा इंजन मंगवाकर मालगाड़ी को रवाना करने की व्यवस्था की गई। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल की जनसंपर्क अधिकारी सफ़दर हुसैन ने बताया मथुरा की ओर से मालगाड़ी बरेली के लिए आ रही थी जिसका इंजन मथुरा और राजा के बीच फेल हो गया। इस समय राया से दूसरा इंजन मंगा कर मालगाड़ी को आगे के लिए रवाना किया गया।