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यूपी: मथुरा-राया रेलखंड पर मालगाड़ी का इंजन फेल, डेढ़ घंटे तक थमी ट्रेनों की रफ्तार

Thu, 22 Oct 2026 01:08 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 22 Oct 2026 01:08 PM IST
सार

मथुरा जंक्शन से बरेली छावनी जा रही मालगाड़ी का इंजन शुक्रवार सुबह मथुरा-राया रेलखंड के बीच फेल हो गया, जिससे रेल यातायात बाधित हुआ। कासगंज-अछनेरा पैसेंजर सोनई स्टेशन पर करीब 85 मिनट और कासगंज-भरतपुर पैसेंजर मथुरा छावनी पर 50 मिनट तक खड़ी रही।
 

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Goods Train Engine Fails Between Mathura and Raya, Passenger Trains Delayed
मथुरा ट्रेन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मथुरा जंक्शन से बरेली छावनी जा रही मालगाड़ी का इंजन शुक्रवार सुबह करीब सात बजे मथुरा-राया रेलखंड के बीच फेल हो गया। इससे रेल यातायात बाधित हो गया। कई ट्रेनों को हाथरस और मथुरा के स्टेशनों पर रोकना पड़ा। राया से दूसरा इंजन मंगवाकर मालगाड़ी में लगाया गया, जिसके बाद रेल यातायात बहाल हो सका।
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इंजन फेल होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 55331 कासगंज-अछनेरा पैसेंजर ट्रेन सोनई रेलवे स्टेशन पर करीब एक घंटा 25 मिनट तक और कासगंज-भरतपुर पैसेंजर ट्रेन संख्या 55338 मथुरा छावनी स्टेशन पर करीब 50 मिनट तक खड़ी रही। अचानक ट्रेनों के रुकने से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई।
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रेलवे की ओर से राया से दूसरा इंजन मंगवाकर मालगाड़ी को रवाना करने की व्यवस्था की गई।  पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल की जनसंपर्क अधिकारी सफ़दर हुसैन ने बताया मथुरा की ओर से मालगाड़ी बरेली के लिए आ रही थी जिसका इंजन मथुरा और राजा के बीच फेल हो गया। इस समय राया से दूसरा इंजन मंगा कर मालगाड़ी को आगे के लिए रवाना किया गया।
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