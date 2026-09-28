VIDEO: स्कूलों में लगे विधिक साक्षरता शिविर, विद्यार्थियों को किया जागरूक

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मथुरा में पॉक्सो अधिनियम और बाल अधिकारों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए सोमवार को जिले के छह विद्यालयों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर चल रहे विशेष जागरूकता अभियान के तहत न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को सरल भाषा में कानून की जानकारी दी। जनपद न्यायाधीश विकास कुमार के निर्देश पर रोमेक्स इंटरनेशनल स्कूल, किशोरी रमण कन्या इंटर कॉलेज, आर्मी पब्लिक स्कूल, रामकली देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर वृंदावन, एलाईट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल और राजीव इंटरनेशनल स्कूल में शिविर हुए। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को पोक्सो अधिनियम के साथ बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराध और घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। शिविरों में पॉक्सो अधिनियम पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। किशोरी रमण कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल सुरक्षा का संदेश दिया। अधिकारियों ने विद्यार्थियों से कहा कि किसी भी तरह के शोषण या अपराध की स्थिति में चुप न रहें और अपने अधिकारों तथा सहायता के उपलब्ध माध्यमों की जानकारी रखें। कार्यक्रम में अपर जिला जज संतोष कुमार त्रिपाठी, बृजेश कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे सूर्यभान कुमार वर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वरुण कौशिक और सिविल जज (जू.डि.) रोहित सोनी सहित लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पैनल अधिवक्ता, पराविधिक स्वयंसेवक, मध्यस्थ अधिवक्ता एवं विधि छात्र मौजूद रहे।

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