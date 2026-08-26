VIDEO: मथुरा में धूमधाम और शांतिपूर्वक निकला जुलूस-ए-विलादत

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ईद-ए-मिलादुन्नबी के पावन अवसर पर बुधवार को मथुरा में जुलूस-ए-विलादत धूमधाम और शांतिपूर्वक निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रास्तेभर उत्साह और भाईचारे का माहौल नजर आया। जुलूस मस्जिद जेबा, मनोहरपुरा से शुरू हुआ। यहां से भरतपुर गेट, घीया मंडी, चौक बाजार, मंडी रामदास, डीग गेट और दरेसी रोड होते हुए जुलूस आगे बढ़ा। इसके बाद कल्लू-मल्लू कारखाना पहुंचकर जुलूस का समापन हुआ। जुलूस के मार्ग में जगह-जगह लोगों ने स्टॉल लगाए। इनमें शामिल लोगों के लिए जलपान और अन्य व्यवस्थाएं की गईं। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी तैनात रहा। जुलूस के दौरान लोगों ने शांति और सौहार्द का संदेश दिया।

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