Mathura News: कान्हा के जन्मोत्सव पर सुरक्षा का रहेगा कड़ा पहरा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:49 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:49 AM IST
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मथुरा। चार सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का खाका तैयार किया गया है। भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए आगरा जोन के आठ से अधिक जिलों से फोर्स आएगा।
यातायात व्यवस्था मजबूत रखने के लिए शहर में 129 स्थानों पर बैरियर लगाए जाएंगे, जबकि 24 पार्किंग स्थल तैयार किए जा रहे हैं। बाहर से आने वाले वाहनों को निर्धारित पार्किंग में रोककर श्रद्धालुओं को पैदल जन्मस्थान की ओर भेजा जाएगा। जन्माष्टमी पर मथुरा के अलावा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, एटा और हाथरस से भी पुलिस फोर्स आएगा। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से भी फोर्स की मांग की गई है। चप्पे-चप्पे पर लगभग चार हजार पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान तैनात रहेंगे।
जन्मस्थान क्षेत्र में अतिरिक्त जवान होंगे तैनात
श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा पहले से ही तीन स्तरों में है। सुरक्षा व्यवस्था को रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है। रेड जोन में मंदिर और मस्जिद, यलो जोन में इनके आसपास का बाहरी क्षेत्र और ग्रीन जोन में और बाहरी क्षेत्र शामिल है। दोनों प्रमुख स्थलों पर यूपी पुलिस के साथ सीआरपीएफ, पीएसी, बम डिस्पोजल दस्ता और दमकल कर्मी 24 घंटे तैनात रहते हैं। जन्माष्टमी पर अतिरिक्त फोर्स लगाकर सुरक्षा और कड़ी की जाएगी।
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यातायात व्यवस्था मजबूत रखने के लिए शहर में 129 स्थानों पर बैरियर लगाए जाएंगे, जबकि 24 पार्किंग स्थल तैयार किए जा रहे हैं। बाहर से आने वाले वाहनों को निर्धारित पार्किंग में रोककर श्रद्धालुओं को पैदल जन्मस्थान की ओर भेजा जाएगा। जन्माष्टमी पर मथुरा के अलावा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, एटा और हाथरस से भी पुलिस फोर्स आएगा। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों से भी फोर्स की मांग की गई है। चप्पे-चप्पे पर लगभग चार हजार पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान तैनात रहेंगे।
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जन्मस्थान क्षेत्र में अतिरिक्त जवान होंगे तैनात
श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा पहले से ही तीन स्तरों में है। सुरक्षा व्यवस्था को रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है। रेड जोन में मंदिर और मस्जिद, यलो जोन में इनके आसपास का बाहरी क्षेत्र और ग्रीन जोन में और बाहरी क्षेत्र शामिल है। दोनों प्रमुख स्थलों पर यूपी पुलिस के साथ सीआरपीएफ, पीएसी, बम डिस्पोजल दस्ता और दमकल कर्मी 24 घंटे तैनात रहते हैं। जन्माष्टमी पर अतिरिक्त फोर्स लगाकर सुरक्षा और कड़ी की जाएगी।
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