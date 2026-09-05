आधी रात बजेगा शंखनाद, नंदभवन में गूंजेगा- नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की

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जिस घड़ी का इंतजार ब्रजवासियों को पूरे साल रहता है, वह घड़ी अब करीब है। नंदबाबा की नगरी शनिवार को एक बार फिर उस अलौकिक क्षण की साक्षी बनेगी, जब काली अंधियारी रात के बीच मध्यरात्रि ठीक 12 बजे नंदभवन में यशोदानंदन के जन्म के दर्शन होंगे। जन्म की खबर मिलते ही नंदगांव कृष्ण के जयकारों से गूंज उठेगा और चारों ओर एक ही स्वर सुनाई देगा-नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।

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