VIDEO: छाता शुगर मिल चालू कराने की मांग को लेकर किसानों का जोरदार प्रदर्शन, सेमरी गांव से उमड़ी भीड़

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मथुरा के छाता क्षेत्र की बंद पड़ी शुगर मिल को दोबारा संचालित कराने की मांग को लेकर किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को सेमरी गांव से सैकड़ों की संख्या में किसान, महिलाएं और बच्चे छाता शुगर मिल पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मिल परिसर 'जय जवान, जय किसान' के नारों से गूंज उठा। किसानों ने 'एक ही नारा, एक ही मांग-गन्ना मिल चालू करो' के नारे लगाते हुए प्रशासन और मिल प्रबंधन के खिलाफ रोष व्यक्त किया।

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