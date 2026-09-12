मथुरा न्यूज: सिगरेट न देने पर किया झगड़ा, सरेराह घोंप दिया चाकू; अस्पताल में इलाज के दाैरान युवक की माैत

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गांव तेहरा निवासी नारायण सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका 18 वर्षीय पुत्र रामू बृहस्पतिवार देर रात राधा फ्लोरेंस रोड पर अज्ञात चार लोगों के साथ हुए झगड़े में घायल हो गया था। आरोप है कि चारों युवकों ने रामू से सिगरेट मांगी। मना करने पर उनके बीच कहासुनी और झगड़ा हो गया। इसी दौरान अज्ञात युवकों ने रामू की बाजू में चाकू मार दिया और मौके से भाग गए। घटना के बाद घायल रामू को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। इसके बाद परिजन उसे घर लेकर चले गए। अगले दिन सुबह उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे उपचार के लिए दोबारा सौ शैया अस्पताल लेकर पहुंचे।हालत गंभीर होने पर उसे बृज हेल्थ केयर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान रामू की मौत हो गई। अस्पताल से युवक की मौत की सूचना पुलिस को दी गई। नारायण सिंह की तहरीर के आधार पर थाना जैत पुलिस ने चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी। सूचना पर थानाध्यक्ष जैत सोनू कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। सीओ सदर वरुण मिश्रा ने बताया युवक की मौत के बाद प्राथमिकी को उचित धाराओं में तरमीम किया जाएगा। पुलिस चारों अज्ञात आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है।