VIDEO: गुलाबी मखमल के हिंडोले में विराजमान हुए राजाधिराज, मनोहारी स्वरूप के दर्शन कर भाव विभोर हुए श्रद्धालु

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मथुरा के पुष्टिमार्गीय संप्रदाय के प्रसिद्ध ठाकुर द्वारिकाधीश मंदिर में राजाधिराज ठाकुर जी महाराज ने गुलाबी मखमल के हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। ठाकुर जी के मनोहारी स्वरूप के दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ ठाकुर जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि ठाकुर जी महाराज को गुलाबी मखमल के हिंडोले में विराजमान कराया गया। पुष्टिमार्गीय परंपरा में ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के भाव से सावन मास में विभिन्न प्रकार की घटाओं और हिंडोलों में विराजमान कराया जाता है। भक्तों के लिए यह सेवा और दर्शन विशेष आकर्षण का केंद्र रहते हैं। गुलाबी मखमल के हिंडोले में विराजमान ठाकुर जी का स्वरूप देखते ही बन रहा था। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु दर्शन पाकर भावविभोर नजर आए। मीडिया प्रभारी ने बताया कि सावन मास में घटा और हिंडोला उत्सव का क्रम लगातार जारी रहेगा। इसके तहत अलग-अलग दिनों में ठाकुर जी महाराज को विभिन्न घटाओं और हिंडोलों में विराजमान कराया जाएगा।

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