मथुरा: जन्मभूमि के पास गेस्ट हाउस में छापा, नाबालिग लड़कियां करती मिलीं गंदा काम; पुलिस रह गई सन्न

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के निकट एक गेस्ट हाउस में अनैतिक कार्य होने पर पुलिस ने छापा मारा। यहां से गेस्ट हाउस संचालक, एक युवक व दो किशोरियों को पकड़ा है। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर गेस्ट हाउस संचालक समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार, बुधवार रात सूचना मिली कि जन्मभूमि के बाहर संचालित ब्रजराज गेस्ट हाउस में अनैतिक कार्य होता है। यहां युवक एवं किशोरियों को बिना पहचान पत्र के कमरा किराए पर दिया जाता है। रात नौ बजे पुलिस ने अचानक गेस्ट हाउस पर छापा मारा। तलाशी में दो किशोरियां संदिग्ध अवस्था में मिलीं।



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