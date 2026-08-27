बांकेबिहारी मंदिर में नया विवाद: ठाकुरजी तक नहीं पहुंचा भक्तों का प्रसाद, श्रद्धालु निराश; सेवायतों में भी रोष

वृंदावन के श्रीबांकेबिहारी मंदिर में दानराशि चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी भंडारी मंदिर नहीं आए। ठाकुरजी की सेवा में लगे सेवायत गोस्वामी और भक्तों के बीच कड़ी भंडारी के ना आने पर भक्तों द्वारा चढ़ाए जाने वाला प्रसाद ठाकुरजी तक नहीं पहुंच सका। इसे लेकर मंदिर के सेवायत गोस्वामी समाज में रोष है।

दो दिन पहले ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में भक्तों द्वारा ठाकुरजी को अर्पित की जाने वाली दानराशि को चोरी किए जाने की बात श्रीबांकेबिहारी मंदिर हाईपावर्ड प्रबंध कमेटी की ओर से अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी। इसमें आरोप लगाया कि सेवायतों के भंडारी भक्तों से सीधे चढ़ावा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो और फोटो भी सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की श्रीबांकेबिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे।

इसके बाद बृहस्पतिवार को दूसरे दिन भी भंडारी मंदिर में नहीं आए। ठाकुरजी की सेवा में सेवाधिकारी गोस्वामी और भक्तों के बीच प्रसाद, फूलमाला आदि का आदान प्रदान करने वाले भंडारियों के ना आने पर भक्त ठाकुरजी तक प्रसाद, फूलमाला और चढ़ावा नहीं अर्पित कर पा रहे हैं। इस संबंध में मंदिर के सेवायत गोस्वामी एवं श्रीबांकेबिहारी मंदिर हाईपावर्ड प्रबंध कमेटी के सदस्य हिंमाशु गोस्वामी ने बताया कि मंदिर में आठ भंडारी वीआईपी कठघरा में रहते हैं। वह भक्तों द्वारा अपने आराध्य के लिए माला, प्रसाद भी अपने आराध्य को अर्पित नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो पहले ठाकुरजी को प्रसाद लगाकर उसे ही वह गृहण करते हैं। उन्होंने कहा कि कौन है जो चढ़ावा चोरी कर रहा है। उसकी भी आंतरिक जांच वह करा रहे हैं।





