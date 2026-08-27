फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Non resident Indians took out Tiranga Yatra in chicago in america chief guest Devkinandan Thakur

विदेश में निकाली तिरंगा यात्रा: अप्रवासी भारतीयों ने शिकागो में मनाया आजादी का जश्न, देशभक्ति के गूंजे नारे

Thu, 27 Aug 2026 06:50 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 27 Aug 2026 06:50 PM IST
सार

अमेरिका के शिकागो में निकाली गई तिरंगा यात्रा में विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भागवत प्रवक्ता देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों के दिलों में आज भी भारत बसा हुआ है।

विज्ञापन
Non resident Indians took out Tiranga Yatra in chicago in america chief guest Devkinandan Thakur
शिकागो में निकाली तिरंगा यात्रा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह भले ही थम गया हो, लेकिन विदेशों में बसे भारतीयों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा अब भी कायम है। अमेरिका के शिकागो में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन (एफआईए) के बैनर तले भारतीय-अमेरिकी परिवारों ने स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के समापन पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय शामिल हुए और देशभक्ति के नारों व गीतों से माहौल भारतमय हो गया।
विज्ञापन


विज्ञापन


 

Non resident Indians took out Tiranga Yatra in chicago in america chief guest Devkinandan Thakur
शिकागो में निकाली तिरंगा यात्रा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
तिरंगा यात्रा में भारतीय परिवार हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शिकागो के प्रमुख मार्गों से गुजरे। इस दौरान भारत माता के साथ भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, वीर शिवाजी महाराज और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महापुरुषों की तस्वीरें भी प्रदर्शित की गईं। यात्रा में विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भागवत प्रवक्ता देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों के दिलों में आज भी भारत बसा हुआ है। वे हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी अपनी संस्कृति, परंपराओं और देश के प्रति प्रेम को मजबूती से संजोए हुए हैं। 

 

Non resident Indians took out Tiranga Yatra in chicago in america chief guest Devkinandan Thakur
तिरंगा यात्रा में शामिल भारतीय। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
देवकीनंदन महाराज ने श्रीमद्भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण के प्रेम, भक्ति, धर्म और कर्म का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जहां भी रहते हैं, अपनी सनातन परंपराओं और संस्कारों से जुड़े रहते हैं। कार्यक्रम में आध्यात्मिकता और राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। यात्रा के दौरान राष्ट्रगान भी गाया गया। तिरंगे के साथ निकली यात्रा ने देश के लिए किए गए बलिदानों और नागरिक कर्तव्यों की याद दिलाई। कार्यक्रम में शिकागो स्थित इजरायल के कॉन्सुलेट जनरल एलाद स्ट्रोमायर, एफआईए के संस्थापक अध्यक्ष हेमंत पटेल और निदेशक संजय वोरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed