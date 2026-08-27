विदेश में निकाली तिरंगा यात्रा: अप्रवासी भारतीयों ने शिकागो में मनाया आजादी का जश्न, देशभक्ति के गूंजे नारे

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भारत में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह भले ही थम गया हो, लेकिन विदेशों में बसे भारतीयों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा अब भी कायम है। अमेरिका के शिकागो में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन (एफआईए) के बैनर तले भारतीय-अमेरिकी परिवारों ने स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के समापन पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय शामिल हुए और देशभक्ति के नारों व गीतों से माहौल भारतमय हो गया।

तिरंगा यात्रा में भारतीय परिवार हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शिकागो के प्रमुख मार्गों से गुजरे। इस दौरान भारत माता के साथ भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, वीर शिवाजी महाराज और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महापुरुषों की तस्वीरें भी प्रदर्शित की गईं। यात्रा में विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भागवत प्रवक्ता देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों के दिलों में आज भी भारत बसा हुआ है। वे हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी अपनी संस्कृति, परंपराओं और देश के प्रति प्रेम को मजबूती से संजोए हुए हैं।



