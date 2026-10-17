Hindi News
›
Video
›
Uttar Pradesh
›
Mathura News
›
District Magistrate inspects polling booths; new voters should fill out Form 6, and those aged 18 should get their names added to the electoral roll.
{"_id":"6ad39bad0c5219edf9034f88","slug":"video-district-magistrate-inspects-polling-booths-new-voters-should-fill-out-form-6-and-those-aged-18-should-get-their-names-added-to-the-electoral-roll-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जिलाधिकारी ने पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: जिलाधिकारी ने पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण
मथुरा के बलदेव में शनिवार को जिलाधिकारी सीपी सिंह ने विभिन्न पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कस्बा महावन, बलभद्र इंटर कॉलेज बलदेव, ग्राम पंचायत अवेरनी व विकासखंड बलदेव परिसर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अपील की जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर फॉर्म-6 भरकर जमा करें। विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं, वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। निरीक्षण दौरान श्री बलभद्र इंटर कॉलेज बलदेव में एनसीसी कैडेट्स ने निर्वाचन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को मतदान के महत्व व मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान एडीएम प्रशासन अमरेश कुमार सिंह, एसडीएम प्राजाक्ता त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे ।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।