VIDEO: जिलाधिकारी ने पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण

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मथुरा के बलदेव में शनिवार को जिलाधिकारी सीपी सिंह ने विभिन्न पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कस्बा महावन, बलभद्र इंटर कॉलेज बलदेव, ग्राम पंचायत अवेरनी व विकासखंड बलदेव परिसर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अपील की जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर फॉर्म-6 भरकर जमा करें। विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं, वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। निरीक्षण दौरान श्री बलभद्र इंटर कॉलेज बलदेव में एनसीसी कैडेट्स ने निर्वाचन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को मतदान के महत्व व मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान एडीएम प्रशासन अमरेश कुमार सिंह, एसडीएम प्राजाक्ता त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे ।

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