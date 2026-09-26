{"_id":"6ab7dcf767641baa9805963d","slug":"video-crowd-of-devotees-thronged-dauji-temple-on-purnima-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पूर्णिमा पर दाऊजी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा के बलदेव में पूर्णिमा पर शनिवार को श्री दाऊजी महाराज मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर श्री दाऊजी महाराज के दर्शन किए, पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर सुबह से श्रद्धालुओं की चहल-पहल से गुलजार रहा। पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री दाऊजी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर दर्शन किए। मंदिर में भजन-कीर्तन व श्री दाऊजी महाराज की जय-जयकार से वातावरण भक्तिमय बन गया । श्रद्धालुओं ने प्रसाद अर्पित कर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। श्रद्धालुओं की भीड़ से मंदिर परिसर व आसपास दिनभर चहल-पहल बनी रही। पूर्णिमा पर श्री दाऊजी महाराज के दर्शन का विशेष महत्व होने से सुबह से लेकर दिनभर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा।

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