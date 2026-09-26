{"_id":"6ab7ca46116b0ba027080194","slug":"amrit-bharat-express-to-run-via-mathura-new-bhuj-barauni-train-to-strengthen-rail-connectivity-2026-09-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रेल यात्रियों के लिए खुशखबर: अमृत भारत एक्सप्रेस अब मथुरा होकर चलेगी, भुज से बरौनी तक; रफ्तार वाला रहेगा सफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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पश्चिमी और पूर्वी भारत के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में बेहतर निर्णय लिया गया है। रेलवे बोर्ड ने गुजरात के भुज से बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने को मंजूरी दी है। करीब 2532 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह ट्रेन मथुरा होकर चलेगी। इससे मथुरा समेत राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।

ट्रेन संख्या 19427 भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस भुज से शाम 5:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:05 बजे बरौनी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 19428 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस बरौनी से रात 11:55 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1:15 बजे भुज पहुंचेगी। भुज से बरौनी ट्रेन का संचालन सोमवार, बुधवार और शनिवार तथा बरौनी से भुज ट्रेन का संचालन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होगा।

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