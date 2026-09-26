लापता मासूम की मौत: पोखर में मिला आधा शरीर, हालत देख कांप गए घरवाले; पुलिस जांच में जुटी

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मथुरा के बरसाना के आजनौक गांव निवासी दयाचंद का नौ वर्षीय पुत्र कृष्ण 23 सितंबर की शाम करीब साढ़े छह बजे लापता हो गया था। शनिवार सुबह उसका शव इंदुलेखा सखी के पास झूला वाले पोखर में मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मासूम का धड़ नहीं मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मासूम के लापता हिस्से की तलाश के साथ पूरे मामले की जांच में जुटी है।