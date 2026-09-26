लापता मासूम की मौत: पोखर में मिला आधा शरीर, हालत देख कांप गए घरवाले; पुलिस जांच में जुटी
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 26 Sep 2026 11:18 AM IST
सार
बरसाना के आजनौक गांव से तीन दिन पहले लापता हुए नौ वर्षीय कृष्ण का शव शनिवार सुबह झूला वाले पोखर में मिला। उसका आधा शरीर नहीं मिला। पुलिस जांच में जुट गई है।
विज्ञापन
विस्तार
मथुरा के बरसाना के आजनौक गांव निवासी दयाचंद का नौ वर्षीय पुत्र कृष्ण 23 सितंबर की शाम करीब साढ़े छह बजे लापता हो गया था। शनिवार सुबह उसका शव इंदुलेखा सखी के पास झूला वाले पोखर में मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मासूम का धड़ नहीं मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मासूम के लापता हिस्से की तलाश के साथ पूरे मामले की जांच में जुटी है।
विज्ञापन