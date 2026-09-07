VIDEO: एकादशी पर दाऊजी महाराज मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

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मथुरा के बलदेव में एकादशी पर विश्व प्रसिद्ध श्री दाऊजी महाराज मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर भक्तों की भीड़-भाड़ रहीं। दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने श्री दाऊजी महाराज के दर्शन-पूजन कर परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना की। सुबह से मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़-भाड़ रहीं। भक्तों ने पूजा-अर्चना कर भोग प्रसाद लगाकर मनौतियां मांगीं। मंदिर ‘राधे-राधे’ के जयघोष से गूंज उठा। भजन-कीर्तन में महिलाओं और युवतियों ने जमकर भक्ति के रंग में रंगते हुए भजनों पर नृत्य किया। श्रद्धालुओं के जयकारों व भजनों से वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री दाऊजी महाराज के दर्शन कर परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की।

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