'साहब की गंदी नजर': पीडब्लूडी दफ्तर में महिला कर्मचारी से की ऐसी हरकत, उड़ गए विधवा के होश; डीएम से की शिकायत

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शिकायत के मुताबिक, पीड़िता मृतकाश्रित कोटे से बेलदार पद पर कार्यरत हैं। आरोप है कि सहायक अभियंता उन पर गलत नजर रखते हैं। विरोध करने पर वो पीड़िता से रंजिश मानने लगे। तीन सितंबर को करीब 1:30 बजे वो कैशियर कक्ष में थीं। आरोप है कि तभी सहायक अभियंता वहां पहुंच गए। इस दौरान घंटी नहीं सुनाई देने की बात पर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट के लिए दौड़े, लेकिन मौजूद कर्मचारियों ने रोक लिया।डीएम सीपी सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट से जांच कराने का आश्वासन दिया है। एक्सईएन गुलवीर सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही।