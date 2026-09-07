'साहब की गंदी नजर': पीडब्लूडी दफ्तर में महिला कर्मचारी से की ऐसी हरकत, उड़ गए विधवा के होश; डीएम से की शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 07 Sep 2026 02:52 PM IST
सार
मथुरा के लोक निर्माण विभाग में तैनात महिला कर्मचारी ने सहायक अभियंता पर गंदी नजर रखने, गाली-गलौज और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। विरोध करने पर मारपीट की कोशिश का भी आरोप है।
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विस्तार
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मथुरा के लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड में तैनात सहायक अभियंता पर चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी ने गाली-गलौज, अभद्रता और मारपीट के प्रयास सहित छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने सोमवार को डीएम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।
शिकायत के मुताबिक, पीड़िता मृतकाश्रित कोटे से बेलदार पद पर कार्यरत हैं। आरोप है कि सहायक अभियंता उन पर गलत नजर रखते हैं। विरोध करने पर वो पीड़िता से रंजिश मानने लगे। तीन सितंबर को करीब 1:30 बजे वो कैशियर कक्ष में थीं। आरोप है कि तभी सहायक अभियंता वहां पहुंच गए। इस दौरान घंटी नहीं सुनाई देने की बात पर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट के लिए दौड़े, लेकिन मौजूद कर्मचारियों ने रोक लिया।
डीएम सीपी सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट से जांच कराने का आश्वासन दिया है। एक्सईएन गुलवीर सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही।
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शिकायत के मुताबिक, पीड़िता मृतकाश्रित कोटे से बेलदार पद पर कार्यरत हैं। आरोप है कि सहायक अभियंता उन पर गलत नजर रखते हैं। विरोध करने पर वो पीड़िता से रंजिश मानने लगे। तीन सितंबर को करीब 1:30 बजे वो कैशियर कक्ष में थीं। आरोप है कि तभी सहायक अभियंता वहां पहुंच गए। इस दौरान घंटी नहीं सुनाई देने की बात पर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट के लिए दौड़े, लेकिन मौजूद कर्मचारियों ने रोक लिया।
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डीएम सीपी सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट से जांच कराने का आश्वासन दिया है। एक्सईएन गुलवीर सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही।