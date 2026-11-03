VIDEO: मथुरा में बोर्ड बैठक के दौरान हंगामा, महापौर की गैरमौजूदगी पर पार्षदों ने घेरा सदन

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मथुरा नगर निगम की बोर्ड बैठक में महापौर विनोद अग्रवाल के शामिल नहीं होने पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने 2025 के लंबित विकास कार्यों का मुद्दा उठाते हुए सभी वार्डों में समान विकास कराने की मांग की। मथुरा नगर निगम की बोर्ड बैठक में महापौर विनोद अग्रवाल के शामिल नहीं होने पर पार्षदों ने नाराजगी जताते हुए जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने बैठक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बोर्ड बैठक है या फिर महज औपचारिकता निभाने के लिए सामान्य बैठक आयोजित की गई है। उनका कहना था कि जब शहर के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, तब महापौर की अनुपस्थिति कई सवाल खड़े करती है।

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