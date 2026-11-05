Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Case of death of Rasik Dulari Sharan disciple of Sant Premanand Maharaj reaches High Court hearing today

यूपी: हाईकोर्ट पहुंचा संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत का मामला, आज होगी सुनवाई

Fri, 06 Nov 2026 12:36 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 06 Nov 2026 12:36 AM IST
सार

संत प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी शरण की माैत का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। 

विज्ञापन
Case of death of Rasik Dulari Sharan disciple of Sant Premanand Maharaj reaches High Court hearing today
रसिक दुलारी शरण की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वृंदावन के वाराह घाट स्थित गुरु कृपा कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की हुई संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने पुलिस द्वारा इस मामले में हीलाहवाली बरतते हुए घटना की प्राथमिकी दर्ज न करने का मामला उठाया है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी।
विज्ञापन


नगर के बागबुंदेला निवासी अधिवक्ता प्रहलाद कृष्ण शुक्ल ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर पूरे प्रकरण की विशेष जांच दल (एसआईटी) से निष्पक्ष जांच कराने और मृतक संत के परिजन को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजा दिलाने की मांग की है। अधिवक्ता ने बताया कि रसिक दुलारी शरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गंभीर चोटें होने की बात सामने आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सिर पर 14 टांके का सिला हुआ घाव, निचले होंठ और ठुड्डी पर गहरे कटे हुए निशान मिले। पैर की हड्डी टूटने एवं शरीर के गुप्तांग के काटे जाने के निशान एवं 5 टांके पाए गए हैं। 
विज्ञापन


याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि संत के शिष्य की मौत और चोटों की स्थिति अत्यंत रहस्यमयी है, लेकिन स्थानीय पुलिस और प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। मृतक के परिजन ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की। याचिकाकर्ता ने बताया कि 2 अक्तूबर को इस संबंध में डीजीपी, एसएसपी, अपर मुख्य सचिव गृह और डीएम को भी पत्र भेजा, लेकिन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed