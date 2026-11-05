फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Uncontrolled Car Crashes into Field in Mathura, Three of Same Family Killed

मथुरा में रफ्तार का कहर: हाईवे से उतर खेत में जा गिरी कार, बाबा, बेटे और नाती को कुचल दिया; तीनों की मौत

Thu, 05 Nov 2026 09:46 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 05 Nov 2026 09:46 AM IST
सार

हाईवे पर बेकाबू हुई कार खेत में जा पलटी और वहां काम कर रहे तीन लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक ही परिवार के बाबा, उनका बेटा और नाती शामिल हैं।
 

विज्ञापन
Uncontrolled Car Crashes into Field in Mathura, Three of Same Family Killed
मृतकों के फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मथुरा में जयपुर-बरेली हाईवे पर एक अनियंत्रित कार सड़क से उतरकर खेत में जा गिरी, जिससे खेत में काम कर रहे एक बाबा, उनके नाती और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब कार चालक अपना नियंत्रण खो बैठा।
विज्ञापन




 प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दुखद घटना मथुरा के जयपुर-बरेली हाईवे पर हुई। एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में जा पलटी। कार के खेत में गिरने से वहां काम कर रहे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक बाबा, उनका नाती और बेटा शामिल हैं।
विज्ञापन


घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed