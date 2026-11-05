मथुरा में रफ्तार का कहर: हाईवे से उतर खेत में जा गिरी कार, बाबा, बेटे और नाती को कुचल दिया; तीनों की मौत

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दुखद घटना मथुरा के जयपुर-बरेली हाईवे पर हुई। एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में जा पलटी। कार के खेत में गिरने से वहां काम कर रहे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक बाबा, उनका नाती और बेटा शामिल हैं।घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।