VIDEO: गोवर्धन में बड़ा हादसा...मरम्मत के दौरान राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की छजली गिरी, दो मजदूर गंभीर

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गोवर्धन। जतीपुरा मार्ग स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में शुक्रवार को मरम्मत कार्य के दौरान अचानक मुख्य गेट की छजली भरभराकर नीचे गिर गई। हादसे के समय गेट पर मरम्मत कार्य कर रहे दो मजदूर मलबे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हुए हादसे से कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बताया गया कि राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में इन दिनों मरम्मत का कार्य चल रहा है। शुक्रवार को मजदूर मुख्य गेट की छजली पर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक छजली का हिस्सा भरभराकर नीचे आ गिरा। इसके नीचे काम कर रहे दो मजदूर मलबे की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।

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