VIDEO: शारदीय नवरात्र में 551 मंगल कलशों के साथ निकाली शोभायात्रा, जगह-जगह हुआ स्वागत

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शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को कस्बा मांट में पथवारी मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में काली माता की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। 551 मंगल कलशों के साथ निकली शोभायात्रा में बैंड-बाजे और आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं। कस्बे में जगह-जगह शोभायात्रा का स्वागत किया गया। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने माता काली की आरती उतारी और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। धार्मिक उल्लास के बीच निकली शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पथवारी मंदिर सेवा समिति के सदस्य राहुल अग्रवाल ने बताया कि समिति की ओर से प्रतिवर्ष नवरात्र के पहले दिन यह आयोजन किया जाता है। रविवार रात को पथवारी मंदिर परिसर में विशाल देवी जागरण का आयोजन किया जाएगा।

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