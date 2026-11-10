{"_id":"6af2fcf4cfa6798d0e02de95","slug":"video-40-extra-buses-deployed-on-bhai-dooj-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: भाई दूज पर चलाई गईं 40 अतिरिक्त बसें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा। भाई दूज पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने 40 अतिरिक्त बसों का संचालन किया। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए प्रमुख मार्गों पर बसों की संख्या बढ़ाई गई। इनमें बरेली, जयपुर, कानपुर और लखनऊ मार्ग प्रमुख रहे।

... और पढ़ें