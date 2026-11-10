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VIDEO: भाई दूज पर चलाई गईं 40 अतिरिक्त बसें

Tue, 10 Nov 2026 04:46 PM IST
Dhirendra Singh
Dhirendra Singh Dhirendra Singh
Updated Tue, 10 Nov 2026 04:46 PM IST
40 Extra Buses Deployed on Bhai Dooj
मथुरा। भाई दूज पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने 40 अतिरिक्त बसों का संचालन किया। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए प्रमुख मार्गों पर बसों की संख्या बढ़ाई गई। इनमें बरेली, जयपुर, कानपुर और लखनऊ मार्ग प्रमुख रहे।
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