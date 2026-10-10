VIDEO: 34 ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ी मुश्किल; मथुरा जंक्शन पर पसरा सन्नाटा

मथुरा जंक्शन और भूतेश्वर स्टेशन के बीच चल रहे रीमॉडलिंग कार्य का असर अब रेलवे स्टेशन पर साफ दिखाई देने लगा है। इस रेलखंड पर चल रहे कार्य के चलते 34 ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सबसे व्यस्त रहने वाले मथुरा जंक्शन पर भी यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। आम दिनों में यात्रियों की आवाजाही से गुलजार रहने वाले स्टेशन पर अपेक्षाकृत सन्नाटा पसरा नजर आया। ट्रेनों के निरस्त होने से दिल्ली, झांसी और भोपाल की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, बरेली, कासगंज और फर्रुखाबाद जाने वाले यात्री भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दूसरे विकल्प तलाशते रहे। कई यात्रियों को यात्रा की योजना बदलनी पड़ी, जबकि कुछ को दूसरे मार्गों से सफर करने की तैयारी करनी पड़ी। ट्रेनों के निरस्तीकरण से यात्रियों का समय और पैसा दोनों प्रभावित हो रहे हैं। रेलवे के अनुसार, चार अक्तूबर से यात्रियों की संख्या में करीब 25 फीसदी की गिरावट आई है। ट्रेनों के निरस्त होने के कारण स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या कम हुई है। इसका असर स्टेशन के प्लेटफॉर्मों और यात्री सुविधाओं से जुड़े क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। स्टेशन पर बने यात्री विश्राम गृह में मोबाइल पर अपनी गाड़ी का इंतजार करते भी दिखाई दिए। मथुरा जंक्शन दिल्ली, आगरा, झांसी और अन्य प्रमुख शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण स्टेशन है। ऐसे में बड़ी संख्या में ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। रीमॉडलिंग का कार्य पूरा होने के बाद रेल परिचालन में सुधार और सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
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