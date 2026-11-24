मथुरा: गोवंश चोरी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली मारकर दबोचा; साथी फरार
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 24 Nov 2026 01:50 PM IST
सार
मथुरा के कोसीकलां में गोवंश चोरी के मामले में वांछित आरोपी हुसैन उर्फ रांघड़ पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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विस्तार
मथुरा के कोसीकलां में गोवंश चोरी की घटना में वांछित चल रहे एक आरोपी को पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सोमवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से गोवंश चोरी में प्रयुक्त सफेद रंग की बोलेरो पिकअप, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है।
सीओ छाता भूषण वर्मा ने बताया कि बीती 12 नवंबर की देर रात अग्रसेन चौक के समीप गोवंश चोरी की वारदात हुई थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। सोमवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि गोवंश चोरी की घटना में शामिल आरोपी कोसी-न्यूकामर रोड स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास मौजूद हैं।
सूचना पर थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख आरोपियों ने भागने का प्रयास किया। इसी दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली आरोपी के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया।
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पकड़े गए आरोपी की पहचान हुसैन उर्फ रांघड़, निवासी गांव नरयाला, थाना पिनगंवा, जनपद नूंह (हरियाणा) के रूप में हुई है। मुठभेड़ में घायल आरोपी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कोसीकलां भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गोवंश चोरी में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की बोलेरो पिकअप, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया है।
पुलिस अब फरार साथी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस बरामद वाहन और हथियारों के संबंध में भी जांच कर रही है।
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सीओ छाता भूषण वर्मा ने बताया कि बीती 12 नवंबर की देर रात अग्रसेन चौक के समीप गोवंश चोरी की वारदात हुई थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। सोमवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि गोवंश चोरी की घटना में शामिल आरोपी कोसी-न्यूकामर रोड स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास मौजूद हैं।
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सूचना पर थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख आरोपियों ने भागने का प्रयास किया। इसी दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली आरोपी के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया।
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पकड़े गए आरोपी की पहचान हुसैन उर्फ रांघड़, निवासी गांव नरयाला, थाना पिनगंवा, जनपद नूंह (हरियाणा) के रूप में हुई है। मुठभेड़ में घायल आरोपी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कोसीकलां भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गोवंश चोरी में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की बोलेरो पिकअप, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया है।
पुलिस अब फरार साथी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस बरामद वाहन और हथियारों के संबंध में भी जांच कर रही है।