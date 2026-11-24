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सीओ छाता भूषण वर्मा ने बताया कि बीती 12 नवंबर की देर रात अग्रसेन चौक के समीप गोवंश चोरी की वारदात हुई थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। सोमवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि गोवंश चोरी की घटना में शामिल आरोपी कोसी-न्यूकामर रोड स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास मौजूद हैं।सूचना पर थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख आरोपियों ने भागने का प्रयास किया। इसी दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली आरोपी के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया।पकड़े गए आरोपी की पहचान हुसैन उर्फ रांघड़, निवासी गांव नरयाला, थाना पिनगंवा, जनपद नूंह (हरियाणा) के रूप में हुई है। मुठभेड़ में घायल आरोपी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कोसीकलां भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गोवंश चोरी में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की बोलेरो पिकअप, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया है।पुलिस अब फरार साथी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस बरामद वाहन और हथियारों के संबंध में भी जांच कर रही है।