VIDEO: करहल में झमाझम बारिश से जलभराव

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मैनपुरी के करहल में मंगलवार सुबह से ही कस्बे में झमाझम बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश के चलते घिरोर चौराहा, गढ़िया चौराहा, बजरिया समेत कई स्थानों पर जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित रहा।

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