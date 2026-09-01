Mainpuri News: बिजली चोरी के मामले में आरोपी ने न्यायालय में किया समर्पण

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थाना करहल के नगला वाले निवासी प्रवीण सिंह के विरुद्ध बिजली चोरी के तीन मामले दर्ज हैं, वह न्यायालय में अनुपस्थित चल रहा था। स्पेशल जज ईसी एक्ट ने उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए थे। वहीं फरार घोषित कर दिया था। जमानतदारों को भी नोटिस जारी किए गए थे। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद करहल पुलिस भी तलाश में जुटी थी, इस बीच 31 अगस्त को आरोपी ने न्यायालय में समर्पण कर दिया। स्पेशल जज ईसी एक्ट राकेश पटेल ने प्रवीण कुमार को जेल भेजा है।