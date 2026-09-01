फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   A dawn doze turns fatal on the Kundli-Manesar-Palwal Expressway.

Mainpuri News: कुंडली-मानसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर काल बनी भोर की झपकी

Tue, 01 Sep 2026 11:20 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
A dawn doze turns fatal on the Kundli-Manesar-Palwal Expressway.
किशनी। हरियाणा के कुंडली-मानसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह करीब पांच बजे भीषण हादसे ने किशनी क्षेत्र के कई परिवारों की खुशियां पल भर में छीन ली। राजस्थान के गोगामेड़ी से दर्शन कर लौट रहे तीन गांव के छह लोगों की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। हादसे में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
विज्ञापन

गांव हविलिया चांदा के रहने वाले राहुल ने बताया कि 60 वर्षीय पिता महेश यादव एक किसान थे। 28 अगस्त की शाम को पत्नी गौरा देवी के साथ यात्रा पर गए थे। यात्रा को लेकर बेहद खुश थे, जल्द आने की बात कह कर घर से निकले थे। मंगलवार सुबह चाचा दिनेश का फोन आया। उन्होंने जैसे ही हादसे की बात बताई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस हादसे में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बाबूराम यादव के भतीजे 65 वर्षीय विजय यादव निवासी हविलिया चांदा की भी जान चली गई है। हादसे के बाद उनकी पत्नी कमला देवी और भाई गजराज यादव का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे में विजय यादव के दामाद के भाई राज कुमार यादव निवासी शिकोहाबाद की भी मौत हुई है। गांव चांदा के रहने वाले भाई के घर आईं 55 वर्षीय बहन सुधा यादव निवासी गांव बहवलपुर पैडल जनपद फिरोजाबाद, 60 वर्षीय कमला देवी, रेशमा देवी निवासी गांव मुरगिया(तरिहा) थाना किशनी की जान चली गई।
विज्ञापन

------

बहन को दिया रक्षा का वचन
गांव चांदा के रहने वाले वीरेश के घर 55 वर्षीय बहन सुधा यादव निवासी बहवलपुर पैडल जनपद फिरोजाबाद रक्षाबंधन पर राखी बांधने आई थीं। सुधा ने भाई को तिलक कर राखी बांधी थी, तब वीरेश ने बहन को रक्षा का वचन दिया था। इसी दिन दोनों भाई बहन श्रद्धालुओं के साथ गोगामेड़ी दर्शन को गए थे। मंगलवार सुबह हादसे में सुधा की जान चली गई। बहन की मौत के बाद वीरेश का रक्षा का वचन भी टूट गया। हादसे में घायल वीरेश का इलाज चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
28 की शाम पिकअप से रवाना हुआ था 22 लोगों का जत्था
किशनी क्षेत्र के गांव चांदा निवासी विजय यादव अपने परिजन बेटे विनय यादव, पुत्रवधू रूबी यादव और पड़ोस के अन्य गांव के कुल 22 लोगों के साथ 28 की शाम को पिकअप से राजस्थान के गोगामेड़ी दर्शन के लिए रवाना हुए थे। मंगलवार सुबह वे लोग वापस घर के लिए आ रहे थे, तभी हादसा हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed