{"_id":"6a9563da46887c96260f0f80","slug":"video-uproar-after-truck-crashes-into-wall-cleaner-killed-in-firing-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: दीवार से ट्रक टकराने पर बवाल, फायरिंग में क्लीनर की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दीवार में ट्रक टकराने को लेकर मामला इतना बड़ा की किसी एक व्यक्ति ने ट्रक पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में ट्रक चालक घायल हो गया और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और लगातार दबिश दी जा रही है। दरअसल थाना एलाऊ क्षेत्र में देर रात को एक ट्रक चालक कुलदीप, क्लीनर सुभाष के साथ ट्रक लेकर भोगांव की तरफ जा रहा था। किसी तरह से ट्रक सड़क किनारे मौजूद एक व्यक्ति के घर की दीवार से टकरा गया, जिससे दीवार गिर गई और बिजली की केबल टूट गई। इसके बाद ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और ट्रक चालक व क्लीनर की पिटाई कर दी। दोनों किसी तरह से बचकर वाहन लेकर भागे तो कुछ ग्रामीण उनका पीछा करने लगे। आगे पहुंचकर रास्ते में अवरोधक लगा दिया और एक व्यक्ति ने ट्रक के ऊपर फायरिंग कर दी। जिससे गोली ड्राइवर के हाथ को छूते हुए क्लीनर को लगी, इससे क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी और अन्य पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल में जुट गए, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है लगातार दबिश दी जा रही है।

... और पढ़ें